"Mi pareja nueva tiene hijos y yo también": cómo hacer que las cosas entre todos fluyan

Pero los padres no son los únicos afectados. También se hace cuesta arriba para los hijos , más todavía si se encuentran en la etapa adolescente : Dudas, miedos, celos, búsqueda de todo, corazas blindadas contra el nuevo afecto y las nuevas normas. Concretamente algunas investigaciones desde la Asociación Americana de Psicología, señalan edades entre los 10 y los 14 años . Asimismo, destacan que los de 15 años o más , no están tan inmersos en esa dinámica familiar y los menores de 10 aceptan de mejor grado a un adulto nuevo "sobre todo cuando el adulto es una influencia positiva".

Carmina de 52 años, costurera, divorciada, siempre fue reacia a enamorarse de un hombre que tuviese hijos de otra relación. "Pido mucho ya que yo mismo tengo un hijo de 15, pero siempre he creído que unir a jóvenes de dos familias distintas traería muchos problemas los cuales, a mí, con mi edad, no me apetece atajar", confiesa.

Asegura que comenzó a tener citas con hombres al poco de separarse porque admite que su relación llevaba muerta al menos diez años. “Huía cuando me decían que tenían hijos adolescentes. Sé lo duro que es (se ríe). Lo que yo no sabía es que llegaría un hombre perfecto para mí”, relata.

La costurera cuenta que se quedó encantada tras la cita que tuvo con ese hombre y que ni siquiera hablaron de si tenían hijos o no. “¡Fíjate lo a gusto que estábamos que ni nos acordamos de los chicos! No quise ni preguntarle por teléfono. No quería saberlo por si eso me hacía echarme atrás”, destaca. Pero, volvieron a verse y el tema salió. “Me encantaba. Se me pasaba el tiempo volando a su lado, pero sí, estaba divorciado y con una hija de 13 años".