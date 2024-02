Desmintiendo los mitos de la libido masculina: "Los hombres no desean más sexo que las mujeres"

Por estar situada en la esfera más íntima en la vida de hombres y mujeres, la sexualidad ha sido objeto de mitos que han perpetuándose a través de las generaciones. Prejuicios como que los hombres llevan la voz cantante en el terreno sexual es uno de los más asentados, pero no el único. Hablamos con el doctor Francisco Ramón Gómez León, uno de los especialistas más reputados en medicina sexual masculina, experto en disfunción eréctil e impotencia. En la actualidad cuenta con una consulta de andrología en Barcelona y Madrid y es adjunto de Urgencias del Hospital Clínico de Barcelona. También ha enriquecido su formación en áreas como la tricología y la medicina anti-aging , donde ha ejercido como profesor de Máster en este campo. Forma parte del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y de la European Society of Sexual Medicine (ESSM). Repasamos con él los mitos más frecuentes acerca de los hombres y de su manera de vivir su sexualidad.

La realidad no es que los hombres deseen más sexo que las mujeres , sino que ellos se excitan con mayor facilidad que ellas debido a que tienen más fantasías sexuales y piensan más en el sexo con mayor frecuencia. Además, entre los adolescentes, cuando se inician en la vida sexual, ya sea por moda o por estar en consonancia con su grupo, pueden tener relaciones sexuales para las que no están preparados .

El mito de que por la mañana siempre sí se debe a las erecciones matinales que presentan los hombres de una manera fisiológica que, sin embargo, no necesariamente se corresponde con la actividad sexual. Un hombre tendrá erecciones matinales en condiciones fisiológicas normales independientemente de que tenga sexo o no. Por lo tanto, no es un dogma el hecho de que el sexo se practique más por las mañanas. Y más teniendo en cuenta el ritmo tan frenético de nuestra sociedad debido a los horarios tan diferentes que puede tener una pareja y las dificultades de coincidir en horarios, por lo que no es muy acertado afirmar que el sexo por la mañana es el más frecuente.