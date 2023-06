Si algo ha dejado la pandemia a muchos es que prefieren viajar a lugares que no estén masificados. Sí coincidir con más turistas, pero evitar largas colas o tener que pedir turno para poder sacarte una foto para el recuerdo. Por eso, más allá de destinos típicos que este verano terminarán llenos de gente, hay otros que cuentan con grandes encantos y que reciben un número de turistas mucho más reducido . ¿Es eso lo que buscas? Pues una web especializada en viajes ha dado con el país europeo menos visitado del continente .

Es cierto que cuando llegan las vacaciones no son pocos los que eligen destinos en los que saben que hay jaleo, gente a la que conocer, vida. Sin embargo, la tranquilidad sigue siendo la prioridad para muchos que intentan huir de las hordas de turistas a toda costa. Para esos que buscan más paz que barullo. La web de viajes Holidayguru ha hecho una lista con los países de Europa menos visitados en verano que pueden ser perfectos para escapada de los próximos meses si aún no los has descubierto. ¿Te imaginas cuál puede ser el menos visitado?