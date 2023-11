Arnold Schwarzenegger recuerda como el Camino de Santiago le cambió la vida: "Fue inspirador"

Arnold Schwarzenegger es uno de los grandes iconos del cine de acción y reconocido por la gran forma física que mantiene a sus 76 años tras tiempo dedicándose al culturismo. El actor sigue entrenando casi a diario para poder estar a la altura de sus personajes en el cine y porque prácticamente es un hábito más en su vida que lleva décadas haciendo. Pero no todo es deporte y hay muchas cosas que le han ayudado a mantenerse en la cresta de la ola que expone en su libro de autoayuda ‘Be Useful: Seven Tools for Life’ (Se útil: siete herramientas para la vida), donde hace un guiño a España.