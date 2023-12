La ciudad "más fascinante" del mundo está en España, según un experto en viajes

No cabe ninguna duda de que España enamora a todo aquel que nos visita. Da igual a qué zona vaya, si se decanta por unos días en Canarias, si prefiere nutrirse de la tradición de Andalucía, si recorre la costa mediterránea, si recorre el Camino de Santiago, o prefiere visitar Madrid o Barcelona. España es una tierra reconocida internacionalmente por sus paisajes, por sus tradiciones y por su gastronomía, algo que atrajo al experto en viajes Nick O’Brien a vivir aquí. Ahora ha desvelado que la ciudad más fascinante que se ha encontrado nunca es una española

Este experto se enamoró por completo de España, por lo que se mudó a Madrid hace un tiempo desde su Estados Unidos natal. Aquí ha podido ir conociendo más a fondo nuestras costumbres y destinos que, a priori, no son tan populares como otros. Ha sido así como se ha encontrado con la que piensa que es “la ciudad más fascinante” en la que ha estado.

Es en el norte de España donde ha encontrado la ciudad que tanto llamó su atención y que desde entonces destaca por encima del resto. “En un día caluroso y despejado hay un lugar que siempre añoraré: Donostia-San Sebastián, la ciudad más fascinante en la que he estado” , escribía hace unos días en sus redes sociales, donde explicaba algunos puntos que se deben visitar sí o sí de la ciudad y sus alrededores.

Entre todos esos puntos que hay que visitar destaca especialmente la playa de La Concha , una de las postales más espectaculares no solo de la ciudad, sino de toda España. Además, destaca otros puntos como el monte Urgull, pasear por el centro de la ciudad y su zona más antigua, la Catedral del Buen Pastor, algunas calles o la plaza de la Constitución, entre muchas de sus recomendaciones para pasar unos días en la ciudad y conocerla a fondo .

Y no se olvida de la buena comida, ya que para comer y beber aconseja ir al mercado de la Bretxa y al de San Martín, aunque no se olvida de mencionar la gran cantidad de restaurantes que existen en la zona con estrella Michelin, como el Arzak, y otros que, pese a no tener tal distinción, son ideales para aquellos que quieran pasar un día disfrutando y probando los diferentes pintxos por la ciudad.