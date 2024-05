Aumentar el uso del transporte público y reducir al mínimo la dependencia del coche son dos formas importantes de ayudar a Europa a alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos y de ahorro energético. Los trenes son una de las mejores opciones para moverse y las estaciones se han convertido en lugares con encanto en los que poner el comienzo del viaje. No obstante, no es oro todo lo que reluce y existen estaciones en las que es mejor no parar ni de paso.