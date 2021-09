El asiento central del avión, el lugar maldito. A muy pocos les gusta ir en medio de dos personas que no conocemos de nada, a no ser que vayamos bien acompañados, un poco como lo que ocurre con el asiento central de los asientos traseros del coche. Sea un avión con dos o tres asientos por fila, esos reposabrazos centrales son algo así como una disputa en silencio por saber a qué brazo pertenece. Saber de quién es puede ayudar a evitar momentos incómodos en futuros vuelos con otros pasajeros que quizá no están respetando la norma general sin saberlo y van más cómodos de lo que deberían. ¿De quién es entonces ese reposabrazos central?