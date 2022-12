Divorciarse ya no es lo que era . Pasados los primeros vértigos, la expareja llega pronto a la conclusión de que está a punto de empezar una nueva vida. Y no tiene que haber mucho drama; incluso, se puede tomar con algo de humor.

Con el divorcio llega el cambio no solo familiar, sino también de tareas . Seguramente, cuando estabas casado hacías algún trabajo doméstico. Podría ser, incluso, el o la manitas de tu casa . Pero, ahora, el reparto del pastel de las tareas domésticas cae enteramente sobre ti.

Las dudas te invaden, pero te ayudamos a despejarlas. La cubeta del detergente no ha salido de ningún laboratorio químico. Tender está al alcance de cualquier alumno de Primaria. Y sobre limpiar... A menos que quieras convertirte en Mister Proper, no presenta muchas dificultades. Ánimo, tú puedes. La buena noticia es que las tareas del hogar no son difíciles. Son, simplemente, un tostón.