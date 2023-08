Según datos del INE entre el 50 y el 60 % de los matrimonios en España acaban en divorcio . Se entiende por ello que cada vez sean más las llamadas familias reconstituidas cuyos miembros aportan cada uno uno o más hijos al núcleo. ¿Que relaciones legales se establecen entre los padrastros e hijastros? La OCU ha hecho un resumen de algunas de estas partiendo, claro, de que haya una relación formalizada legalmente entre los adultos. Estos criterios no afectan a parejas de hecho no legalizadas , y pueden variar (o son ambiguos) en parejas de hecho legalizadas.

La OCU también señala que en nuestro país la pensión de orfandad puede beneficiar a los hijos del viudo, o sea a los hijastros , si se cumplen algunos requisitos suplementarios como que tu matrimonio se celebrara al menos dos años antes de tu fallecimiento, que tus hijastros convivieran contigo y dependieran de ti económicamente, que no cobren otra pensión pública y que no tengan otros familiares obligados a prestarles alimentos . " Es decir, que si tú mueres habiendo generado el derecho a pensión de orfandad y se dan todas esas circunstancias, es posible que tus hijastros la reciban " señala el informe.

La herencia es otro tema a tener en cuenta. Y recomiendan que si quieres favorecer a tus hijastros traspasándoles parte de tus bienes, debes tener en cuenta dos cosas: si falleces y no has hecho testamento, ellos no recibirán nada tuyo porque no se encuentran en la lista de candidatos a heredar que la ley tiene prevista y que está compuesta por el cónyuge y por parientes carnales. Es decir, si quieres favorecer a tus hijastros por herencia, tendrás que hacer testamento y dejarles por esta vía lo que quieras, dentro de los límites que también la ley impone (si dejas herederos forzosos, es decir, viudo, hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelos, bisabuelos... tienes que reservar sus legítimas).