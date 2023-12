"Cada año pasa lo mismo y he de callarme por mi bienestar . Ir a comer o cenar toda la familia juntos suele llevar a desencuentros ”, asegura Tomeu, albañil de 51 años. Tomeu explica que es tradición reunirse los cuatro hermanos con sus familias en casa de su madre, pero que uno de sus hermanos siempre saca a relucir temas políticos que a él le exasperan y que entiende que podrían omitirse para mantener un ambiente agradable y sin tensiones. “Creo que lo hace con conocimiento de causa, no todo el mundo pone de su parte" , destaca.

Lucía, ama de casa de 54 años, no tiene pareja ni hijos y cada Navidad va a comer a casa de su hermano. “Nuestros padres fallecieron hace tres años y me parece bonito reunirnos para arroparnos y disfruto de mis sobrinos. La mujer de mi hermano y yo no tenemos feeling y aunque le he pedido que no mencione a mis padres siempre tiene algún comentario sobre cómo fueron sus últimos años de vida y lo que debimos o no haber hecho”, expresa.