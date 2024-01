Jorge Sanz, abuelo por segunda vez a los 54 años: "Estoy feliz"

Sin duda, un futuro nacimiento y junto con el de Vega, su otra nieta que llegó al mundo en 2021, que tienen un significado muy especial para el actor por la conexión tan especial que mantiene con su hija a pesar de que no siempre fue así.

El ganador de un Goya por 'Si te dicen que caí' confesó en una entrevista con Pepe Castro en Uppers que es muy importante “tener la capacidad de mantenerse tranquilo y sereno” aunque no siempre lo ha conseguido, razón por la cual Marta, la futura madre del pequeño, no apareció en su vida hasta que ella cumplió los 18 años, que fue cuando ambos se conocieron tras él afirmar que no se había portado bien con su madre. Ahora, reconoce que ambos “están enamorados”, así como lo está de su nieta, Vega, con la que es todo un abuelo entregado.