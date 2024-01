No dar de baja el teléfono de un marido o un hijo fallecido: "Es parte del duelo hasta un punto"

Aunque se puede dar de baja o transferir a otra persona la línea telefónica de un ser querido que ha fallecido , más si se trata de familiares tan próximos como una pareja o un hijo , no resulta una gestión agradable de realizar, incluso algunos optan por no hacerlo o por retrasar el trámite . Los motivos para ello son varios y las historias particulares, diversas.

“Mi hijo falleció hace cuatro meses en un accidente de moto y pese a que hemos solventado la mayoría de gestiones administrativas , todavía no he querido retirar sus cosas y ropa de su habitación ni dar de baja su línea de teléfono móvil", explica Elena, farmacéutica de 57 años.

Explica que su marido quiere que dé de baja la línea porque cada vez que suena el tono tan característico del móvil (una canción que le gustaba mucho al joven) le da un vuelco el corazón y siente ansiedad. “Todavía no quiero que esa melodía deje de sonar o no pertenezca a él. Siento como que es una parte suya que no quiero que desaparezca y no me hace mal, me hace sentirlo cerca. Necesito más tiempo para tomar la decisión", confiesa Elena.