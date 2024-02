El riesgo para la sostenibilidad del sistema de pensiones podría verse atenuado, no solo incrementando el gasto, sino prolongando de manera efectiva la vida laboral de aquellos que están cercanos al retiro, es decir, la amplia generación de los baby boomers. Algo que ya estamos viendo. La edad de jubilación en España en 2024 es de 66 años y seis meses para las personas que no han llegado a los 38 años cotizados. Para 2027 alcanzará los 67 años . Y se está incentivando el seguir trabajando más allá de esa edad.

Conseguir un empleo estable o acceder a una vivienda cada vez es más complicado, lo que motiva que muchos no quieran embarcarse en la crianza de un hijo con un sueldo bajo o inexistente, los precios por las nubes y sin una red de apoyo que garantice la conciliación. No olvidemos que, según el informe de crianza de 2022 de Save The Children, criar a un hijo en España cuesta de media 672 euros al mes. En 2018 este coste era, de media, de 587 euros.