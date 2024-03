Ponerse a limpiar es una tarea que en ocasiones, no nos vamos a engañar, no es precisamente la que más nos gusta de todas, pero hay que hacerlo. Y como en todo, hay zonas que nos gusta más y otras que nos dan más pereza, como el baño. Aunque parezca que es una zona fácil, pero no agradable, de limpiar, hay partes en las que, por mucho que te esmeres, parece que nunca terminan de estar del todo relucientes, como la mampara de la ducha o bañera, que pese a limpiarla nada más acabar de ducharte, siempre quedan unas gotas imposibles de quitar.