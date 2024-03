María José Picó, primera querellante por el robo de un bebé contra el Estado: "Busco a mi hermana melliza"

María José Picó está convencida de que en algún lugar, puede que no muy lejos de ella, vive su hermana melliza. Una mujer de 61 años con la que compartió vientre materno y no sabrá qué nombre eligieron sus padres para ella, qué día nació realmente o por qué acabó siendo adoptada. La historia es sobrecogedora, como cualquiera que tenga como protagonistas a bebés robados y cajitas vacías que se depositaban en una fosa común en el cementerio de Alicante. Sin embargo, María José ha conseguido avanzar un paso importante en la investigación de bebés robados en España durante el franquismo: ha presentado la primera querella contra el Estado español por lo que considera un crimen de lesa humanidad.

Tras el nacimiento, Francisca tuvo a las niñas en su regazo y siempre las recordó sanas. Solo un día después, una monja le indicó que una de las mellizas estaba enferma y al cabo de unas horas le comunicó su fallecimiento. "Los siguientes días transcurrieron para mi madre en estado de adormecimiento, con síntomas muy claros de haber sido fuertemente medicada. Aprovechando su aturdimiento y la tristeza de la familia, la niña fue sacada en secreto del hospital. No recibieron un parte médico, ni siquiera una explicación coherente. A mi padre le pidieron que buscase rápidamente cualquier caja de supermercado, no de funeraria porque corría prisa".

Tal era el azoramiento de Antonio, el padre, y tal el atropello por parte de quienes le acababan de arrebatar a su hija, que no pudo vacilar, oponerse o desconfiar. "Le devolvieron la cajita cerrada con clavos. Nunca vio a su hija muerta. Ni siquiera le permitieron un enterramiento digno en Elche. Le atosigaron para para que se dirigiese de inmediato al cementerio de Alicante, donde le esperaba un enterrador para depositarla en una fosa común. Mi padre decía que no le echaron más de dos paladas encima. Tanto secretismo les hizo pensar que hubo alguna negligencia por parte del hospital. En aquella época la idea de bebés robados era algo impensable".

En alguna ocasión se ha producido ese feliz reencuentro entre madre biológica e hijo después de décadas de búsqueda incansable. Los padres de María José han fallecido, pero ella mantiene vivo el desafío que emprendieron sus padres. Tiene tres hijos y entiende doblemente el dolor. Denunciaron los hechos ante la Justicia y, después de un complicado proceso, en 2012 Antonio consiguió el permiso para exhumar el cadáver de su hija tomando como referencia la licencia de enterramiento con las coordenadas exactas de la fosa. Pero allí no quedaba más que la huella de su improvisado ataúd y unos clavos que se correspondían con los que se usaron para cerrarlo. Tampoco encontró traza de su nacimiento ni en el historial clínico de Francisca ni en el Registro Civil. No existía partida de nacimiento, tampoco de defunción. "En el hospital nos dijeron que no había datos sobre mi madre. Es como si nunca hubiera estado allí, aunque, paradójicamente, mi partida de nacimiento sí recoge que nací en el Hospital General de Alicante".