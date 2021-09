No hay nada más habitual que llegar de vacaciones y volver a tener esa sensación hogareña que nos da la comodidad de nuestro sofá, nuestra cama o nuestra almohada. Pero hay algo que nos saca de ese bienestar: las plantas no están igual que como las dejaste hace unas semanas por mucho que hayas dejado a un familiar, amigo o vecino a cargo de ellas, no todos tienen el truco tan bien cogido como tú. Puede que estén secas, las hojas estén caídas o incluso que parezca que no hay nada que hacer por ellas, pero siempre hay forma de revivir poco a poco una planta marchita y que vuelva a florecer como lo hacía antes de que te fueses de vacaciones.