Volviendo a las dudas, los expertos en derecho son tajantes en cuanto a las exigencias de los colegios con respecto a la vacunación de sus alumnos frente a la Covid-19. No es obligatoria para los ciudadanos españoles, con lo cual, ningún colegio tiene potestad para exigir la vacuna a su personal docente y no docente ni a los alumnos cualquiera que sea su edad. Esto es genérico a todos los centros escolares independientemente de que sean públicos, privados o concertados. Las normas no cambian en función de la titularidad de los colegios.

Los centros no contarán con esta información porque vacunarse no es obligatorio. De este modo no tienen potestad para segregar o aislar a los alumnos ya vacunados de los no vacunados.