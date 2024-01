De forma contraria a las creencias populares, el color del coche en sí no impacta directamente en las tarifas de los seguros. A pesar de las leyendas urbanas y los mitos que han circulado durante años, las compañías de seguros no tienen en cuenta el color de tu coche al calcular las primas. Por ejemplo, muchos conductores creen que los coches rojos son más caros de asegurar que otros colores, pero esto no es cierto. La realidad es que las aseguradoras prestan atención al coche en sí, no a su color.