Además, el incumplimiento de esta norma puede suponer una multa de hasta 200 euros para el conductor y para cualquier pasajero que no lleve puesto el cinturón de seguridad. Por lo tanto, es obligatorio que el copiloto lleve el cinturón de seguridad en un vehículo.

Con la reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor en marzo de 2022, aumentaron los puntos a retirar del carné de conducir por no llevar el cinturón puesto. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el uso del cinturón de seguridad reduce de tres a uno la probabilidad de muerte en accidente de tráfico y, en los vuelcos, disminuye el riesgo de fallecimiento en un 77 %. Sin embargo, muchas personas no lo llevan puesto. ¿Si es algún pasajero el que no lo lleva, quién paga la multa?