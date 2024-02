Ni era especialmente atractivo, ni destacaba por su rapidez, ni exhibía una tecnología innovadora, pero pocos coches han prestado más y mejor servicio a sus dueños que el modesto y servicial Renault 4L. El popular 'cuatro latas' hoy es una reliquia, un icono de otra época, pero la firma francesa ha decidido rescatarlo del baúl de los recuerdos con una nueva versión completamente actualizada que hereda algunos de sus rasgos estéticos. Aunque no es el único coche con el que aprendieron a conducir (y más cosas, ejem) varias generaciones de españoles que vuelve. No, no es que vayan a fabricar de nuevo el célebre Simca 1.000 de los Inhumanos, pero otros incluso más míticos sí han experimentado una significativa puesta al día para seguir seduciendo a nuevas generaciones.