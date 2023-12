Jan Ullrich y su espiral de autodestrucción: "Me fumé más de 700 cigarrillos en un día"

En los años 90 Jan Ullrich parecía que iba a ser la gran promesa del ciclismo. Lo tenía todo a su favor. Sin embargo, la que iba a ser la gran estrella de las competiciones solo logró ganar un Tour de Francia , que ya tiene su mérito, y rápidamente se vio eclipsado por Lance Amstrong y superado por su poca disciplina y una condena por dopaje que le introdujo en una espiral fatal de alcohol, drogas y violencia que ya es capaz de verbalizar en su documental, ‘Jan Ullrich – The Hunter’.

El exciclista alemán, de 50 años, es capaz ahora de abrirse para contar las sombras que le han acompañado desde hace años y poder verbalizarlas al encontrarse en paz con su pasado, tanto que no se molesta en reconocer que esa espiral de autodestrucción lo llevó a estar “al borde de la muerte” porque “consumía mucha cocaína, bebía whisky como si fuera agua”.

Las adicciones empezaron cuando competía y, pese a reconocer que estuvo sin beber nueve meses, llegó un día en el que se bebió un vaso y eso le llevó a perder totalmente el control. “Pasé del vino al whisky. Primero era un vaso al día, luego dos. Era un deportista de alto nivel y podía llevar mi cuerpo hasta el extremo. Eso me permitió ganar un Tour, pero también ir en otra dirección. Podía beber más whisky e inhalar cada vez más cocaína. Mi cuerpo resistió” , relata en el documental.

Y el desenfreno le hizo cometer locuras que bien podrían haberle costado la vida. “Se me ocurrieron desafíos y una vez quise establecer un récord mundial: me fumé más de 700 cigarrillos en un día, no sé cómo aguanté”.