Récord mundial: el español de 92 años que ha cruzado a pie el Gran Cañón del Colorado

La edad no es más que un número. Eso mismo se debe decir a sí mismo el español afincado en Berlín Alfredo Aliaga Burdio , quien con 92 años se ha convertido en la persona más longeva en cruzar a pie el Gran Cañón del Colorado (Arizona, EEUU), ingresando así con todo merecimiento en el Libro Guinness de los Récords.

Fue el 15 de octubre del 2023 cuando el hombre afrontó al fin su reto de cruzar el Gran Cañón. Comenzó a las 6 de la mañana. “Estaba muy cansado después de las primeras cinco horas. Me sorprendió que después de 15 minutos de descanso, algo de comida y electrolitos, me recuperé y me sentí fuerte de nuevo y listo para afrontar las siguientes siete horas”, cuenta.