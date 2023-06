Es algo que Howard Tucker le ha funcionado, no dejar de trabajar. “He trabajado durante más de 75 año s, por lo que fui nombrado el médico en activo más longevo del mundo por el Guinness World Records. Mi mujer, Sara, sigue practicando psicoanálisis y psiquiatría a los 89 años”. Durante la pandemia siguió trabajando y, cuando no hace de médico no para quieto, sino que hace actividades con sus hijos y nietos.

Howard Tucker es partidario de no caer en los excesos porque, sumados a la edad, pueden ser perjudiciales. Sin embargo, eso no es excusa para impedir darse un capricho de vez en cuando. “A veces me tomo un Martini y un filete de lomo, pero no todos los días. Sara es una excelente cocinera y me ayuda a mantener una dieta sana y equilibrada”, señala.