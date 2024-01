El ejercicio que es mejor que hacer los famosos 10.000 pasos al día

El ejercicio físico es indispensable para llevar una vida sana. No es necesario pegarse el día entero en el gimnasio para ello, pues lo mejor es llevar una vida activa. No obstante, las obligaciones del día a día, como las laborales o las familiares, no siempre permiten que seamos todo lo activos que nos gustaría. No todo el mundo tiene el tiempo necesario para poder ejercitar su cuerpo en un gimnasio, por eso una de las alternativas más extendidas es caminar e intentar dar esos ideales 10.000 pasos al día. ¿Y si hubiese un ejercicio aún mejor para quemar calorías?