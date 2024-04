El entrenamiento de 'La Roca' para fortalecer las piernas a los 51

Dwayne 'The Rock' Johnson puede haberse convertido, contra todo pronóstico, en el actor mejor pagado del mundo, pero nunca ha olvidado sus orígenes en la lucha libre. Junto a otros luchadores que se están abriendo camino en Hollywood como Dave Bautista o John Cena, The Rock formó parte de una de las eras más esplendorosas de la WWE , y siempre que su agenda se lo permite acostumbra a visitar su antiguo hogar.

Con motivo de la reciente celebración de Wrestlemania 40 , The Rock ha vuelto al cuadrilátero para formar parte del evento principal de la noche enfrentándose junto a Roman Reigns a Cody Rhodes y Seth Rollins . Tras su victoria, muchos se preguntaron cómo a sus 51 años puede mantenerse tan en forma y cuál había sido su preparación para este combate. Ha sido el propio intérprete quien ha compartido en su cuenta de Instagram el exigente entrenamiento al que se ha sometido para estar a la altura de las circunstancias.

En el vídeo que ha compartido la estrella se le ve en una de sus últimas sesiones antes de Wrestlemania ejercitando el tren inferior con pesas , una pequeña parte del circuito de series en los que se estructuraban sus sesiones de entrenamiento. En estas series The Rock pasa de un ejercicio a otro, sin apenas descanso, solo tomándose un pequeño respiro para ir de una máquina a otra.

No se le ve levantando cantidades enormes de peso, porque al ser un entrenamiento muy cercano al evento, no debía cansar en exceso sus músculos. Por eso se mueve de forma lenta y controlada. El entrenamiento de tren inferior de The Rock consiste en los siguientes ejercicios: