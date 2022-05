A nivel amateur, es normal encontrar a ciclistas que no son profesionales pero que entrenan a un alto nivel y esto puede suponer una serie de riesgos. " Si se hacen salidas largas, de más de dos horas, controlar los avituallamientos como hidratación o nutrición es importante. También lo es consultar a tu médico si tienes cualquier tipo de patología y adaptarla a tu situación" , explican desde la Fundación del Corazón.

Si empiezas a notar un dolor en el pecho que se extiende hasta la mandíbula y al brazo izquierdo puede que estés frente a un ataque cardiaco. También puede ocurrir en el derecho, pero no es lo más habitual. Si sufres fatiga inexplicable y mientras pedaleas notas que tu rendimiento cae en picado sin ninguna razón aparente, para y contacta con un médico de forma inminente.

Si eres ciclista, conoces muy bien tu patrón de respiración mientras pedaleas, si notas que, de repente, te quedas sin aire o que la respiración no es normal ante un nivel de esfuerzo bajo es que algo va mal. Por otro lado, los latidos es otro síntoma que no debes ignorar. Si tienes la sensación de que tu ritmo no es normal y sientes un aleteo ligero en el pecho, detiene la actividad. Lo mismo que si sientes que te vas a desmayar.