La figura de Diego Armando seguía muy presente en la vida de Hugo. Tal es así, que hasta soñaba con él y con el reencuentro que tendría, ahora tristemente hecho 'realidad'. En otra entrevista, Hugo hablaba así sobre ese momento: "Hay noches que me despierto y me está hablando. Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. '¿Cómo estás gordo? ¿Cómo estás cabezón?', y también cómo sería el reencuentro con sus padres en el cielo. "Me imagino a Diego llegando al cielo y mi viejo esperándolo con un asado y mi vieja preparando la mesa. Le hubiese dicho a Don Diego: ¡Dale papá, apurá el asado!".

Cuando el astro falleció el año pasado, pronto empezaron a correr ríos de tinta sobre el destino de su herencia, sus deudas, etc. Hugo, desde Nápoles, prefirió, de manera elegante, quedarse fuera de todo el asunto. Lo expresaba así: "Es largo el duelo y cada día se me hace más difícil. No quiero entrar en polémicas, quiero que mi hermano descanse en paz. Si tiene cinco pesos, que lo repartan entre los hijos. No quiero ni un peso de él, quiero que lo recuerden como jugador, porque si no hubiera sido el mejor de todas las épocas no estaría hablando con ustedes"