La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha confirmado que, en personas con enfermedad cardiovascular (infarto de corazón, angina de pecho, ictus, etc.) o con algún factor de riesgo cardiovascular como elevado índice de masa corporal, tabaquismo, hipertensión, elevado LDL-colesterol o diabetes, los medicamentos a base de omega-3 aumentan la probabilidad de sufrir fibrilación auricular. No obstante, se trata de un efecto adverso no frecuente, es decir, aparecería en entre el 1 y el 10% de los pacientes que tomen estos medicamentos. También aseguran que el riesgo de sufrir este tipo de arritmias es mayor cuanto mayor es la dosis, sobre todo, en la dosis máxima de 4 gramos al día.