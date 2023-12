Si bien no siempre es posible eliminarlo completamente de nuestras pautas de consumo, es cierto que cada vez más tenemos más alternativas saludables en el mercado que nos van a permitir reducir el aporte calórico. Conviene recordar algo fundamental: cualquier edulcorante, incluso uno natural , también debe tomarse con moderación , ya que consumirlos en exceso puede tener efectos negativos sobre nuestra salud parecidos a los de su ‘hermano malo’.

La FDA aprobó este edulcorante natural en 2008. Con el paso de los años, cada vez más personas deciden endulzar las bebidas con ella y prescindir del azúcar refinado, más perjudicial para la salud. Eso sí, el sabor, más amargo y particular de lo que estamos acostumbrados, no es para todo el mundo. Algunos estudios ya aseguran que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. No contiene calorías ni eleva los niveles de azúcar en sangre, así que es una muy buena opción para quienes siguen una dieta estricta y quieren bajar de peso.