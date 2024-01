Los tomates, como las personas, no son perfectos . Los tomates, como las personas, pueden, de hecho caerte mal, según el caso. Los tomates, como muchas personas, fueron traídos de Sudamérica contra su voluntad. Los tomates, como las personas, existen en muchas formas y colores. Aunque no hay personas azules . Y tomates sí.

Si tienes problemas intestinales o autoinmunes no comas tomates. Los tomates pertenecen a la familia de las solanáceas, que son una familia como cualquier otra, con sus primos y cuñados, de plantas herbáceas con las hojas alternas, simples y sin estípulas pertenecientes al orden Solanales, de las dicotiledóneas. Gracias wikipedia. El caso es que las solanáceas (y no solo los tomates) están llenas de lectinas en la piel y en las semillas. Y las lectinas no. No. "Nos revientan los enterocitos y generan una actividad inmunitaria". No lo decimos nosotros. Lo dice esta persona: