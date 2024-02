Los besos llevan presentes en nuestra vida desde pequeños, cuando eran una simple muestra de afecto, hasta que en la adolescencia depende de qué tipo de beso trae consigo una connotación romántica o más pasional. Pero lo que quizá no sabes es que esos besos tienen efectos positivos sobre tu salud, desde mejorar tu autoestima y el estado de ánimo, hasta reducir el estrés, quemar calorías o fortalecer el sistema inmune. No obstante, y aunque parezca que no es así, favorece una buena salud bucodental.