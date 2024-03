La cara oculta del ayuno intermitente: dispara el riesgo de muerte por enfermedades del corazón

Desde hace años se ha ido popularizando el ayuno intermitente. Lo que hace una década era un completo desconocido, hoy es un método que probablemente conozcas a alguien que lo hace, incluso puede que tú mismo. Su funcionamiento no tiene mucha complicación, se restringe la alimentación diaria a un periodo de tiempo de 4 a 12 horas y durante el resto del día no se come nada más, estableciendo ese periodo de ayuno normalmente entre las 8 las 16 horas. Un método con muchos partidarios y detractores que no es apto para cualquier persona.