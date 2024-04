El emotivo mensaje de Sergio Peris-Mencheta mientras espera un trasplante: "Con más ánimo del esperado"

En enero el actor Sergio Peris-Mencheta anunció a través de sus redes sociales que le habían diagnosticado un cáncer y se encontraba en pleno proceso de tratamiento con quimioterapia mientras espera un trasplante de médula. Pese al diagnóstico, el también presentador siempre se ha mostrado positivo ante la enfermedad. “Siempre me han tocado cosas buenas en la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad”, reflexionaba cuando hizo el anuncio.