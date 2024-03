"Es un tema muy difícil de gestionar porque te ves obligado a conectar con la muerte" , afirma la psicóloga Lara Ferreiro . "Hay que saber que vamos a pasar por diferentes fases . La primera es la del shock, ahí vamos a estar unas semanas. Después vendrían la fase dos (el volcán emocional, la ira y la tristeza ), la tres y la cuatro, en la que poco a poco se va aceptando el diagnóstico , y, por último, la fase cinco, la de adaptación . Lo ideal es que cuando se comunica la noticia a los hijos se esté al final del proceso, en la aceptación. Esto cuadra con lo que ha hecho Kate: esperar un par de meses. Anímicamente, hay que intentar que no sea un funeral. Si se escapa alguna lágrima, no pasa nada , pero en este tipo de encuentros hay que 'ir muy llorados'. También hay que evitar decirlo solos, siempre mejor con la pareja y en casa , a poder ser con todos los hijos juntos evitando días estresantes. Los comienzos de vacaciones pueden ser un buen momento. Parece los príncipes de Gales lo han hecho así, haciendo coincidir el mensaje con la Semana Santa de sus hijos", señala la experta.

El tiempo es otra variable de importancia, no sólo hay que valorar cuándo se comparte la noticia, sino qué espacio le dedicamos . "Es importante estar disponibles, dedicar un tiempo a esa conversación , que no puede ser rápida", afirma Lara Ferreiro.

Lara Ferreiro confirma este extremo, con matices: "En el cáncer no hay una receta mágica , depende mucho de lo que cada paciente sienta. Hay personas que prefieren no compartirlo con el entorno y, si es así, hay que respetar los procesos naturales . Pero, en líneas generales, hablar con el entorno sí que ayuda. ¿Con quién hay que hablar? Con los tutores del colegio y con los padres de los amigos . De hecho, pueden ayudar en muchos momentos, por ejemplo, cuando hay un ingreso hospitalario. Con la familia, está claro que hay que compartir el diagnóstico. Al final, son los que están ahí".

Afrontar la adversidad es uno de los retos más complicados a los que podemos enfrentarnos en la vida. Dentro de la adversidad, las enfermedades que amenazan esa vida constituyen el desafío más complejo. Sin embargo, también podemos gestionarlo para intentar que lo negativo no se lleve todo por delante. Para Lara Ferreiro, hay cuatro maneras de encarar esta adversidad: "El 50% de la batalla contra el cáncer es la atención médica y el otro 50%, la actitud. De estas cuatro maneras, la primera es la negacionista, negarlo como si no pasara nada, no te cuidas y no se lo cuentas a nadie. La segunda es la catastrofista: piensas que te vas a morir y que no hay manera de superarlo. Eso tiene un mal pronóstico, desde el punto de vista psicológico. El tercer tipo es el ambivalente, unos días estás bien y otras mal. Por último, está el modo resistente. Creo que es el de Kate. Es un modo en el que tienes esperanza, sigues las pautas de los médicos y te adaptas a un estilo de vida más saludable".