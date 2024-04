Arcadi Navarro, experto en alzhéimer: "Un 40% de los diagnósticos podría evitarse"

La enfermedad de Alzheimer es uno de los principales problemas sanitarios de nuestra sociedad y la principal causa de demencia. Afecta a aproximadamente un millón de personas en España , una de cada diez de más de 65 años y un tercio de las personas mayores de 85. Cada año se diagnostican aproximadamente unos 40.000 nuevos casos . Y no tiene cura. Aún no existe ningún tratamiento que revierta el proceso de deterioro cognitivo y de destrucción de la memoria que supone, pero sí que ya es posible detectar la enfermedad incluso antes de que aparezcan sus síntomas más precoces.

Se estima que esta es una enfermedad que en España afecta a más de un millón de personas en España, pero eso es un error de concepto, porque en realidad no afecta a una persona sino a una familia, porque esa persona va a tener una dependencia y va a necesitar cuidados. Hablamos de una pandemia estructural enorme que estamos viendo venir según envejece la población. Afortunadamente estamos en un gran momento de cambio, aunque el camino será duro, será largo y requerirá mucho talento e inversión. Pero al final es un camino que nos llevará a vencer la enfermedad.

Ya se han desarrollado técnicas de biomarcadores que permiten con una analítica hacer detección precoz, cuando los síntomas aún no están. Desde antes de 15 o 20 años des sufrir la enfermedad uno ya puede tener una analítica que le diga que está en riesgo, igual que el colesterol. Detectar ese riesgo puede permitir actuar y abrir mucho la ventana terapéutica en las que se pueden hacer intervenciones.

En EEUU ya hay compañías que lo están sacando directamente al consumidor. Esto a mí me parece un error porque debería hacerse en otro contexto, pero al sistema de salud español terminará llegando más pronto que tarde. Es cuestión de unos pocos años, no de uno pero tampoco de cinco. El siguiente paso a aprobar los fármacos es aprobar estos test de sangre, porque serán la manera de saber si hay que recetar los fármacos o no.