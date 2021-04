Carme Chaparro, sobre la liberación de mostrar su audífono nuevo: "Perded la vergüenza"

En 2017 lo explicaba compartiendo un artículo que hablaba de cómo es vivir con un pitido en el oído durante todo el día. "Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable, de noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse", escribía entonces en sus redes sociales. Y es un problema que lleva tiempo arrastrando, pues en ocasiones ha afirmado que cuando habla con alguien tiene que concentrarse en escuchar, más aún en lugares con mucho ruido donde en ocasiones le cuesta entender lo que otros dicen.