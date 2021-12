Los ritmos circadianos son los responsables de que queramos estar más activos durante la luz solar y deseemos descansar de noche. Al anochecer antes, preferimos quedarnos en casa más tiempo, solemos ir a la cama más temprano y tendemos a dormir más horas, pero eso no quiere decir que durmamos mejor. Hay factores que juegan en contra de la calidad del sueño. Y la Navidad puede ser uno de ellos. "La temporada de invierno y, en particular, la Navidad, conlleva cambios en nuestros patrones de sueño y es importante que durmamos entre siete y nueve horas diarias", explica Verena Senn, neurobióloga y Jefa del Sueño de Emma The Sleep Company, empresa dedicada a la fabricación de colchones y accesorios para el descanso.