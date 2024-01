A lo largo de tu vida, ¿cuántas veces te has preguntado a ti mismo si eres más de dulce o de salado? Sin duda, existen dos tipos de personas dependiendo de la respuesta a la cuestión. Según Antonio Villarino, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, no existen motivos para determinar la preferencia por uno u otro sabor desde el punto de vista de la nutrición si no que tienen que ver con la psicología.