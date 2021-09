Daniel Craig o Madonna ya la han probado y les ha funcionado. Es más, nació en el gimnasio donde ambos entrenan. En un momento en el que la alimentación consciente y la comida real están más de moda que nunca, parece que estas dietas restrictivas deberían ir perdiendo fuelle, pero no siempre es así. Sobre todo, si dentro del mundo de las estrellas triunfan. La Sirtfood se basa en las sirtuinas, un grupo de siete proteínas que se encuentran en el cuerpo y que se ha demostrado que regulan una variedad de funciones y ayudan a adelgazar sin tener que renunciar a placeres como el cinco tinto y el chocolate. Te contamos en qué consiste, cuáles son sus pros, cuáles sus contras y qué alimentos se consideran ‘sirt’.

Esta dieta, que se ha hecho famosa en redes sociales por no eliminar de los alimentos permitidos ni el vino ni el chocolate , ha sido creada por dos famosos nutricionistas británicos, Aidan Goggins y Glen Matten, en un gimnasio de Londres. Antes de continuar debes saber que no es para todos los bolsillos, el plan de adelgazamiento cuesta 2000 euros semanales -aunque también lo puedes seguir con un libro que han publicado los autores- y se basa en la comida Sirt. Es decir, en alimentos ricos en enzimas sirtuinas que, de acuerdo con varios estudios publicados, reducen la inflamación estomacal y crean en nuestro cuerpo el mismo efecto que con el ayuno o el ejercicio.

Aunque por el momento se ha realizado un estudio piloto con 39 participantes, en el que consiguieron perder de media 3,2 kilos semanales y mantuvieron o incluso ganaron masa muscular , cabe destacar que, teniendo en cuenta la restricción calórica y el ejercicio, la pérdida de peso de produciría incluyendo o sin incluir estos alimentos sirt. Además, el estudio no refleja en ningún caso cuál es el efecto de este plan alimenticio a largo plazo ni si tiene el temido efecto rebote tan característico de estas reducciones de peso tan drásticas y rápidas.

Debemos partir de la base de que no se trata de una dieta equilibrada y puede provocar déficits nutricionales, por lo que realizarla sin supervisión médica es un riesgo demasiado alto. Hay que tener en cuenta que el organismo no es igual en los diferentes momentos vitales y eso es algo a tener en cuenta. Como ya sabemos, en la edad adulta, aproximadamente a partir de los 50 años, la pérdida de peso es mucho más complicada debido a la ralentización del metabolismo que nos lleva a quemar menos, aunque no cambiemos de estilo de vida.