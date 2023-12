Quien tenga mascota lo entenderá. Hablar con ellos, especialmente si lo que tienes es un perro o un gato, es algo de lo más normal entre los dueños. Cuando lo hacemos sentimos una conexión con los animales hasta el punto de que creemos que nos entienden a la perfección, tampoco vamos tan desencaminados. No obstante, hay quien cree que hablar con nuestro perro es una tontería, incluso están los que creen que los que lo hacen tienen un punto de locura, no porque le des órdenes, sino porque en ocasiones tienes grandes conversaciones con ellos, como si lo hicieras con un amigo.

Es normal que aquellos que no tienen un perro puedan no entender la conexión entre dueño y mascota. Sin embargo, tener esas charlas con el animal dicen mucho de ti como persona, ya que la ciencia ha señalado que, si lo haces, probablemente seas más empático e inteligente que los que no hablan tanto con los canes.