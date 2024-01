La inteligencia emocional (IE) está de moda. No solo en las relaciones de pareja , sino también en el ámbito laboral . Todo el mundo demanda este requisito, pero no es algo tan sencillo de encontrar. Hablamos de la capacidad que las personas tienen para reconocer, comprender y gestionar sus propias emociones y las de los demás. Desarrollarla puede ayudarnos a generar y sostener relaciones más sanas, gratificantes y productivas.

El término lo acuñaron los investigadores Peter Salavoy y John Mayer en su artículo 'Emotional Intelligence” ,publicado en la revista Imagination, Cognition and Personality en 1990. Sin embargo, el término alcanzó popularidad gracias al libro hómonimo escrito por Dan Goleman en 1995. Mejorar la IE no es tan fácil, pero expertos de la Universidad de Harvard han encontrado la clave para comenzar a trabajar con ella con éxito.

Escuchar lo que los demás tienen que decir es esencial en el desarrollo de la inteligencia emocional. Sobre todo porque es muy posible que tanto tu pareja como tus compañeros de trabajo o tus amigos noten cosas que tú no eres capaz. Es importante preguntar a nuestro círculo cercano sobre cómo consideran que es nuestra reacción ante determinadas situaciones imprevistas, como conflictos repentinos, malas noticias o planes que no salieron bien. Tener la posibilidad de vernos desde fuera es la mejor manera de entender qué es lo que no salió bien en aquella ocasión y empezar a trabajar en reconducirlo.