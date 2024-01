La mitad de la población se siente insegura, no viven bien consigo misma y no logra reflotar su autoestima, según estudio de la Deusto Salud. La autoestima es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos y es clave para que podamos afrontar las distintas situaciones de a vida con solvencia. Como explica un trabajo publicado en la revista Psychological Bulletin, la autoestima experimenta cambios a lo largo de los años. De hecho, la franja de los 50 años es una zona peligrosa: aún tenemos muchos compromisos vitales con la crianza de los hijos y el cuidado de los padres. En ese escenario, es fácil olvidarse de uno mismo. Recuperar el aprecio por uno mismo es uno de los recursos fundamentales para lograrlo, entre otros ofrecidos por los especialistas.

Es lo que en el mundo anglosajón se llama 'me time', el tiempo para uno mismo . A cualquier edad, pero especialmente a los 50, debemos cuidar la nutrición, reservar un espacio al ejercicio y dedicar un tiempo a las personas y actividades que la psicóloga Marian Rojas Estapé llama 'vitaminas' , esas que nos hacen sentir bien.

Es una frase hecha a la que no damos suficiente valor: cada persona es única y vive circunstancias únicas; por tanto, compararse o comparar resultados no tiene ningún. Solemos juzgar a los demás como si todos viviéramos en la misma piel. Sin embargo, las perspectivas cambian según las personalidades, la experiencia y la información que se tiene en cada momento. No podemos cambiar el pasado ni a los demás. A la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y el solo hecho de que exista un proyecto de mejora ya es un indicio de la amabilidad con la que nos tratamos.