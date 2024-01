Después de su nominación a mejor actriz de reparto en los premios del Sindicato de Actores Penélope Cruz entraba en las quinielas de las nominaciones a los Oscar por su papel de Laura Garello, mujer de Enzo Ferrari, en el biopic del creador de la escudería italiana, película que se estrena en apenas dos semanas en España. Finalmente, no ha podido ser, pero la actriz ya ha ido dando píldoras de su trabajo en 'Ferrari' que no ha sido precisamente sencillo, pues su relación con el mundo del motor no ha sido siempre demasiado agradable.