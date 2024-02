“Un anciano con mala memoria”. Así define un informe de la fiscalía a Joe Biden, de 81 años. El presidente de los Estados Unidos ha contestado enfadado a las afirmaciones que se han hecho sobre capacidad cognitiva afirmado que “mi memoria está bien”. El demócrata se ha molestado con el informe dado que han llegado cuestionar que no recuerda la muerte de su hijo. “¿Cómo diablos se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta pensé que no era de su maldita incumbencia”, ha declarado el mandatario.