La mujer aclara que ninguno de los dos ha dado un paso evidente, pero expresa que para ella hay señales inequívocas de que el feeling no solo surge por parte de ella. “Veo miradas y sonrisas que me dan que pensar que él siente lo mismo, hablo de algo fuerte, pero no quiero lanzarme sin pensar antes en todo. No he hablado con mi hijo todavía. No quiero lanzarme al vacío sin salvavidas, sobre todo, temo hacer daño a otras personas”, subraya.