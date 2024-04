El día en el que Monroe y Einstein se conocieron la actriz le hizo una pregunta. “¿Qué dice, profesor, deberíamos casarnos y tener un hijo juntos? ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia?”, bromeó entonces la intérprete. El físico no dudó en contestar: “desafortunadamente, me temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y con su inteligencia”.

Sarah Churchwell, profesora en la Universidad de Londres y autora del libro ‘The many lives of Marilyn Monroe’ expuso en su momento que el mayor mito entorno a la figura de la actriz y cantante “es que ella era tonta. El segundo es que era frágil. Y el tercero es que no sabía actuar. Ella estaba lejos de ser tonta, aunque no tenía una educación formal, y era muy sensible al respecto”.