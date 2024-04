El abuso sexual infantil (ASI) es un problema grave. Uno de cada cinco menores de Europa es, o será, víctima de alguna forma de de esta violencia y según Save the Children , en ocho de cada diez casos el agresor es una persona del entorno familiar. Por esta razón, los padres desempeñan un papel crucial para ayudar a sus hijos en caso de que se produzcan abusos, sabiendo muy bien qué puede tratarse y cómo.

Además, la experta insiste en que los adultos, aunque experimenten una preocupación lógica, no deben dejarse 'secuestrar' por la emoción del momento. Algo típico en estos casos es decir que no se lo vamos a contar a nadie para que no sienta vergüenza. En ese momento, ya estaríamos mintiéndole y haciendo que empiece a desconfiar de nosotros cuando comprube que su caso ha llegado a otras personas. Tampoco hay que poner en duda su versión de la historia ni culpabilizarlo. Si actuamos así, seguramente el niño dejará de seguir contando porque se sentirá juzgado. Incluso, podemos hacerle dudar de todo el episodio de abuso.