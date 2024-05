Arthur C. Brooks es profesor de Liderazgo Público en la cátedra Joseph Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard y profesor de Alta Dirección en la Escuela de Negocios de la misma universidad. Ha escrito 11 libros, entre ellos 'Ama a tus enemigos' y 'Cómo construir una vida feliz', junto a Oprah Winfrey .

La capacidad de auto-observación nos distingue del resto de los animales. "La conciencia es ser consciente de que somos conscientes . Es tener conciencia del pensamiento y de lo que está pensando en nuestro mente. Es algo prodigioso, pero también una responsabilidad, una carga muy pesada ", asegura el experto en la web Thought Economics. ¿Cómo aliviar esa carga? Todas las grandes tradiciones espirituales hablan de no enjuiciar y observar. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a mirar de manera amable , la vida se hace más ligera, más cómoda... más fácil.

En este punto, para Brooks es importante tener unas expectativas lúcidas . "Cuando somos jóvenes, tenemos una gran inteligencia fluida, tenemos mucha memoria y mucha energía. No dejamos de hacer cosas. A partir de los 30, todo eso declina. Si identificamos la felicidad con hacer muchas cosas y figurar en muchos entornos, a medida que nos hagamos mayores nos vamos a sentir menos válidos ", señala el experto.

Para el sacerdote y escritor Pablo D'Ors uno de los problemas de nuestra sociedad es que priorizamos el hacer y el tener , respecto al ser. Hacer cosas y poseer bienes parece ser la definición del éxito . Y el éxito crea adicción. "Si la vida está basada en hacer y no en ser, seguiremos haciendo cosas para recibir la recompensa de haberlas hecho", señala el experto.

Poner límite a la adicción del éxito es clave y la manera de hacerlo está, nuevamente, en la auto-observación para poder medir el punto en el que la búsqueda de ese éxito está convirtiéndose en algo pernicioso. "El éxito no es malo en sí mismo . Si no hubiéramos tenido ancestros luchadores, seguiríamos en las cavernas. Si puedes llegar al éxito sin sacrificar tu equilibrio , estupendo. Pero eso es poco probable; lo habitual es que se sacrifiquen las relaciones personales", asegura Brooks.

Cualquier persona sabe que para lograr un objetivo, va a tener que trabajar y que la disciplina es fundamental. A nadie se le ocurre aprender un idioma si no estudia el idioma; tampoco tendrá éxito en su negocio si no se esfuerza. Sin embargo, en lo que respecta a la felicidad, pensamos que es algo 'mágico' que se desea, pero que no depende de nosotros.