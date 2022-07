Ahora mismo hay mucha niebla económica en el horizonte y es que todo depende de un solo factor: Rusia y su suministro de gas a Europa. Como era esperable, en verano los precios no se están enfriando, sino todo lo contrario. Los locales están a rozando el lleno y los precios se disparan día a día. Con los datos de esta semana, la inflación se ha disparado hasta el 10,8% y esto no es solo en tema energético, es decir, de luz, gas y carburantes, sino que la inflación subyacente, la que surge de este incremento, es más del 6% y ha calado ya en establecimientos y supermercados. ¿La solución? Que la economía comience a pararse y eso no se produce hasta que se llega a un empobrecimiento de la población.