Javier Ruiz, sobre la economía de 2023: “Nos va a costar tres años recuperar los precios”

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado recientemente una clave importante: la inflación probablemente mejorará en 2023. Hemos tocado pico y los precios se van a moderar, ya no subirán al 10% como hasta ahora. Este año cerraremos con el IPC al 8,4%, y las previsiones del Banco de España son que baje al 4,9% en 2023 si se mantienen las medidas anticrisis, al 3,6% en 2024 y y a partir de 2025 entraremos en el 1,8%. Es decir, la guerra nos va a costar tres años de recuperar unos precios normalizados .

En este contexto, se mantendrán la ayudas del Gobierno que han servido para paliar los efectos de la inflación, como las rebajas sobre la electricidad y el gas, salvo la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible. El Ejecutivo dejará ese descuento solo para profesionales (pesca, agricultura, transporte etc.), pero no va a anunciarlo hasta el último momento. ¿Qué va a provocar esto? Que la gente se va aglomerar en las gasolineras en los últimos días del año y se va a crear un auténtico embudo. El consejo, si no se va a usar mucho el coche estas fiestas, es dejarlo con el depósito lleno en el garaje porque 29, 30 y 31 de diciembre van a ser un infierno.